Başvuru şartlarında gelir ve ikamet kriteri öne çıkıyor

Sosyal konut başvurularında bazı kriterler bulunuyor. Bunlardan en önemlileri gelir durumu ve ikamet şartı:





*Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.





*Adayın, eşi veya çocukları üzerinde konut tapusu bulunmamalı.





*Hane halkı aylık net gelir sınırı:

İstanbul: 145.000 TL

Diğer iller: 127.000 TL





*Başvuru yapılacak il/ilçe/beldede en az 1 yıl ikamet şartı aranıyor.





*Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt ya da 1 yıl ikamet yeterli kabul ediliyor.





*Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri gelir şartından muaf.



