TOKİ 500 bin sosyal konut kurası 2025-2026 takvimi: TOKİ kura çekimi ne zaman? Başvurular ne zaman bitiyor? Son başvuru ve kura detayları

Türkiye genelinde milyonlarca kişinin başvuru yaptığı TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için süreç hızla ilerliyor. Başvuruların sona ereceği tarih ve kura çekimlerinin yapılacağı takvim, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki TOKİ kura çekilişi ne zaman? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvuru sürecinden kura sonuçlarına kadar projeye dair tüm detaylar…

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci devam ederken milyonlarca vatandaş kura tarihi, sonuçların açıklanacağı gün ve isim listesine odaklandı. 18-19 Aralık’ta sona erecek başvuruların ardından hak sahipleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 arasında noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek. TOKİ kura sonuçları, asil ve yedek listeler halinde toki.gov.tr ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Projede 1+1 ve 2+1 sosyal konutlar dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla sunulurken, teslimlerin Mart 2027’den itibaren yapılması planlanıyor.

Başvurular e-Devlet ve Bankalar Üzerinden Alınıyor


Yüzyılın Konut Projesi kapsamında dar gelirli vatandaşlara sunulan 1+1 ve 2+1 sosyal konutlara başvurular iki kanal üzerinden gerçekleştiriliyor:


e-Devlet başvuruları: 18 Aralık’ta sona erecek.


Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri: 19 Aralık’a kadar başvuru kabul edecek.


Başvuru yoğunluğunun devam ettiği projede her il için ayrı kontenjan ve kura takvimi uygulanacak.

Kura çekimleri canlı ve noter huzurunda yapılacak

TOKİ tarafından açıklanan resmi takvime göre hak sahiplerinin belirleneceği kura süreci:


29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanacak. Çekilişler noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirilecek ve her il için ayrı kura günü ilan edilecek.

Kura sonuçları isim isim liste halinde açıklanacak

Kura çekimleri tamamlandıkça, asil ve yedek hak sahipleri listeleri TOKİ tarafından yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçları şu iki kanaldan sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi Sitesi (toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr)


T.C. kimlik numarasıyla giriş yapan adaylar, başvuru durumlarını ve hak sahipliği sonucunu anında görüntüleyebilecek.

Konut teslim tarihi: Mart 2027

Projenin teslim aşaması için de takvim netleşti. TOKİ’nin planlamasına göre, Mart 2027’den itibaren ilk konutların teslimine başlanacak. Teslimler proje aşamalarına göre kademeli olarak devam edecek.

Başvuru şartlarında gelir ve ikamet kriteri öne çıkıyor

Sosyal konut başvurularında bazı kriterler bulunuyor. Bunlardan en önemlileri gelir durumu ve ikamet şartı:


*Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.


*Adayın, eşi veya çocukları üzerinde konut tapusu bulunmamalı.


*Hane halkı aylık net gelir sınırı:

İstanbul: 145.000 TL

Diğer iller: 127.000 TL


*Başvuru yapılacak il/ilçe/beldede en az 1 yıl ikamet şartı aranıyor.


*Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt ya da 1 yıl ikamet yeterli kabul ediliyor.


*Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri gelir şartından muaf.


TOKİ süreç takvimi

Başvuruların bitişi (e-Devlet): 18 Aralık

Başvuruların bitişi (bankalar): 19 Aralık

Kura çekilişleri: 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026

Sonuçların açıklanması: Kura tamamlandıkça ilan edilecek

Teslim süreci: Mart 2027

