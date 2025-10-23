TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025 AÇIKLAMALAR: TOKİ 250- 500 Bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman?

TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi başvuruları için hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı dev proje kapsamında hem satış hem de kiralık konut modelleri hayata geçirilecek. İstanbul’da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modeli büyük ilgi görürken, başvuru şartları ve ödeme planı da merak konusu oldu.