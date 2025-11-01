TOKİ BAŞVURU HANGİ İLLERDE YAPILACAK 2025? TOKİ 500 bin konut başvuru tarihleri belli oldu mu?

TOKİ’nin 81 ilde hayata geçireceği 500 Bin Sosyal Konut Projesi için heyecan dorukta. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi olarak duyurulan proje, uygun ödeme planları ve geniş kontenjanlarıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar, “TOKİ konut başvurusu kimlere açık?”, “Başvuru şartları neler?” sorularına yanıt arıyor. Peki, 500 bin konut hangi illerde yapılacak, kimler başvuru yapabilecek?
Dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük fırsat sunan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi detayları belli oldu. Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek konutlar için başvuru süreci öncesi vatandaşlar şartları ve kontenjanları merak ediyor. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve gençler için özel kontenjanların ayrıldığı projede, her il için ayrı planlama yapılacak. Peki, TOKİ başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?
TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ
Başvuruların 2025 Kasım ayında toplanması planlanıyor. Eş zamanlı olarak konutların inşasına da 2025 Kasım itibarıyla başlanacak. Kura çekiminin ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yapılması hedefleniyor. Konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak.
Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır.
Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ,T. Halk Bankası A.Ş. ve T.Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI
Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması ve başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması şartları aranacaktır.
Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek.
Bir hane halkı adına — yani kişinin kendisi ve eşi adına — yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda, tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları), başvuru dönemi itibarıyla son 12 ay ortalamasının en fazla net 127.000 TL (İstanbul İli için 145.000 TL) olması gerekmektedir.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ konutları 240 ay vade yüzde 10 peşinat ile İstanbul ve Anadolu için seçenekler bulunuyor.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
1+1 Evler 55m
7.313 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 1.950.000 TL
2+1 Evler 65m
9.188 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.450.000 TL
2+1 Evler 80m
11.063 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.950.000 TL
TOKİ HANGİ İLLERDE KAÇ KONUT YAPACAK?
ADANA: 12.292
ADIYAMAN: 6.620
AFYONKARAHİSAR: 4.370
AĞRI: 2.840
AKSARAY: 2.476
AMASYA: 2.601
ANKARA: 30.823
ANTALYA: 13.213
ARDAHAN: 619
ARTVİN: 1.020
AYDIN: 7.123
BALIKESİR: 7.548
BARTIN: 1.240
BATMAN: 3.810
BAYBURT: 723
BİLECİK: 1.419
BİNGÖL: 2.072
BİTLİS: 2.363
BOLU: 1.950
BURDUR: 2.208
BURSA: 17.225
ÇANAKKALE: 3.376
ÇANKIRI: 1.753
ÇORUM: 2.867
DENİZLİ: 6.190
DİYARBAKIR: 12.165
DÜZCE: 2.470
EDİRNE: 2.530
ELAZIĞ: 3.685
ERZİNCAN: 1.760
ERZURUM: 4.905
ESKİŞEHİR: 6.025
GAZİANTEP: 13.890
GİRESUN: 1.576
GÜMÜŞHANE: 926
HAKKARİ: 1.557
HATAY: 12.639
IĞDIR: 1.200
ISPARTA: 2.889
İSTANBUL: 100.000
İZMİR: 21.020
KAHRAMANMARAŞ: 8.195
KARABÜK: 1.600
KARAMAN: 1.550
KARS: 1.730
KASTAMONU: 2.380
KAYSERİ: 7.562
KİLİS: 1.170
KIRIKKALE: 1.689
KIRKLARELİ: 2.255
KIRŞEHİR: 1.633
KOCAELİ: 10.340
KONYA: 15.000
KÜTAHYA: 3.592
MALATYA: 9.609
MANİSA: 7.229
MARDİN: 5.357
MERSİN: 8.190
MUĞLA: 6.197
MUŞ: 2.142
NEVŞEHİR: 2.068
NİĞDE: 2.604
ORDU: 3.334
OSMANİYE: 2.990
RİZE: 2.042
SAKARYA: 6.633
SAMSUN: 6.397
SİİRT: 1.527
SİNOP: 947
SİVAS: 3.904
ŞANLIURFA: 13.190
ŞIRNAK: 1.492
TEKİRDAĞ: 6.865
TOKAT: 3.392
TRABZON: 3.734
TUNCELİ: 775
UŞAK: 2.464
VAN: 6.803
YALOVA: 1.805
YOZGAT: 2.858
ZONGULDAK: 1.872