TOKİ başvuru ücreti e Devlet’ten nasıl ödenir? 500 bin TOKİ sosyal konut 5000 TL başvuru ücreti yatırılışı

TOKİ sosyal konut başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. 500 bin sosyal konut projesine dahil olmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden TOKİ başvurusu ekranını kullanarak işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için gerekli olan 5.000 lira TOKİ başvuru ücreti ise yine banka aracılığıyla veya e-Devlet yönlendirmesi üzerinden yatırılabiliyor. Yoğun ilgi gören TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, uygun ödeme koşulları ve dar gelirli vatandaşlara sağlanan imkanlarla gündemdeki yerini koruyor. Peki e Devlet TOKİ başvurusu yapanlar 5000 TL başvuru ücretini nasıl ödeyecek? TOKİ 500 bin sosyal 5000 TL başvuru ücreti ödeme işlemi.
TOKİ sosyal konut başvuruları, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek TOKİ 500 bin sosyal konut için 10 Kasım 2025'te başlamış olup, e-Devlet üzerinden 18 Aralık 2025'e, banka şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık 2025'e kadar devam etmektedir. e-Devlet TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru ücreti olan 5000 TL’yi nasıl ve nereye yatıracaklarını merak ediyor. İşte TOKİ başvuru ücreti ödeme işlemleri.
e Devlet TOKİ başvurusu yapanlar 5000 TL başvuru ücretini nasıl ödeyecek?
TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvurular, dar gelirli aileleri ev sahibi yapma amacıyla 10 Kasım 2025 tarihinde başlamış olup, e-Devlet üzerinden 18 Aralık 2025'e, banka şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık 2025'e kadar devam etmektedir. e-Devlet üzerinden TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, sisteme TC kimlik numarası ile giriş yaparak "TOKİ Konut/İşyeri Başvuru" ekranına ulaşmalı, 500 bin sosyal konut projesini seçip onayla butonuna tıklamalıdır; bu ön başvuru sonrası TOKİ sistemi talebi değerlendirerek başvuru sahibinin adına bir banka hesabı açacak ve SMS ile hesap numarasını bildirecektir. Başvurunun geçerli sayılması için zorunlu olan 5.000 TL başvuru ücreti, bu hesaba EFT, havale veya ATM yoluyla belirlenen süre içinde yatırılmalıdır; aksi takdirde başvuru iptal edilecektir.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
e-Devlet üzerinden başvurusunu tamamlayan vatandaşların en çok merak ettiği konu, başvuru ücretinin nasıl ödeneceği oluyor. Süreç şu şekilde işliyor: e-Devlet başvurusu tamamlandıktan sonra, ilgili banka tarafından başvuru sahibine bir SMS gönderilir.
Bu SMS'te, başvuru sahibi adına özel olarak açılmış bir IBAN numarası yer alır.
Başvuru ücreti, bu hesaba EFT, havale veya ATM aracılığıyla yatırılabiliyor.
Ödemenin banka tarafından belirtilen süre içinde yapılması kritik önem taşıyor. Aksi takdirde, yapılan başvuru otomatik olarak iptal edilebiliyor.
e-Devlet kanalıyla başvuru ve ödeme adımlarını tamamlayan vatandaşların ayrıca banka şubelerine gitmesine gerek bulunmuyor.
Ziraat Bankası TOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir?
1. Adım: ATM ile Ödeme:
Size en yakın Ziraat Bankası ATM'sine gidin.
Kartlı veya kartsız işlem menüsünden "Ödemeler" veya "Fatura ve Kurum Ödemeleri" seçeneğine ilerleyin.
"Kamu/Kurum Ödemeleri" bölümüne girin.
Kurum listesinden "TOKİ" veya "Toplu Konut İdaresi"'ni seçin.
T.C. kimlik numaranızı tuşlayın.
Ekranda görünen başvuru bilgilerini kontrol ettikten sonra belirtilen tutarı yatırarak işlemi tamamlayın.
2. Adım: Şubeden Ödeme:
Herhangi bir Ziraat Bankası şubesine gidin.
Gişe görevlisine TOKİ konut projesi için başvuru ücreti yatırmak istediğinizi belirtin.
T.C. kimlik numaranızı ve geçerli bir kimlik belgenizi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) ibraz edin.
Görevli, sistemden bilgilerinizi kontrol ettikten sonra ödemeyi alacak ve size bir dekont verecektir. Bu dekontu saklamanız önemlidir.
3.Adım: EFT ile Ödeme:
Ziraat Bankası Mobil Bankacılık hesabına giriş yapın.
TOKİ tarafından size SMS olarak gönderilen İBAN numarasını kopyalayın.
EFT gönder seçeneğinden bu İBAN numarasını kullanarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Dekontunuzu cihazınızda saklamayı unutmayın.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
Emekli vatandaşlar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak
Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa).
Gazi kategorisi: 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)
Genç kategorisi: Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden belge istenecek. “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisindeki başvuru sahiplerinde ‘konut sahibi olmama ve gelir şartı’ aranmayacak.
3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisi: Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.