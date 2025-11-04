TOKİ kiralık konutlardan kimler yararlanabilecek?

TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinde hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişiyle isimler açıklanacak. Sözleşme sürecinin ardından konut teslimleri TOKİ tarafından yapılacak. Bakan Kurum, “Konut arzını artırdığınızda kira fiyatı da düşer. Biz bu projeyle hem 100 bin sosyal konut hem de 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Yaklaşık 600 bin İstanbullu bu projeden faydalanacak.” dedi.