TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje kapsamında İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Peki TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. TOKİ, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında ilk kez kiralık sosyal konut uygulamasını hayata geçiriyor. İstanbul’da 15 bin kiralık konut inşa edilecek. Peki TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek?
TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman başlayacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin genel başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Ancak 15 bin kiralık konut uygulamasına ilişkin özel başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Takvimin önümüzdeki günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.
TOKİ kiralık konutlar nerede yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre İstanbul’da fahiş kira artışlarını dengelemek amacıyla TOKİ eliyle 15 bin kiralık konut yapılacak. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda inşa edilecek evler 3 yıllığına kiralanabilecek.
TOKİ, sosyal konut projesine ek olarak İstanbul’da kiralık sosyal konut uygulamasını devreye alacak. Amaç; dar gelirli vatandaşların uygun kira bedelleriyle güvenli konutlara erişimini kolaylaştırmak. Yeni modelle, kira fiyatlarının piyasa ortalamasının yarısı seviyesinde belirlenmesi hedefleniyor. Bakan Murat Kurum, “İstanbul’da 15 bin kiralık konut yapacağız.
Bu konutlar Anadolu ve Avrupa yakasında olacak ve 3 yıllığına kiralanabilecek. Süre sonunda yeni kira bedeli belirlenecek. Bakım ve denetim TOKİ tarafından yapılacak.” ifadelerini kullandı. Proje kapsamında evini kentsel dönüşüme vermiş vatandaşların da başvuru yapabileceği, kiraların memur maaş katsayısına göre 6 ayda bir güncelleneceği belirtildi.
TOKİ kiralık konutlardan kimler yararlanabilecek?
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinde hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişiyle isimler açıklanacak. Sözleşme sürecinin ardından konut teslimleri TOKİ tarafından yapılacak. Bakan Kurum, “Konut arzını artırdığınızda kira fiyatı da düşer. Biz bu projeyle hem 100 bin sosyal konut hem de 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Yaklaşık 600 bin İstanbullu bu projeden faydalanacak.” dedi.