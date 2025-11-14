TOKİ ÖDEME DETAYLARI: TOKİ İBAN açıklama kısmına ne yazılır, TOKİ para yatırma alıcı adı kısmına ne yazılır?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor. Başvuru ücretini mobil bankacılık üzerinden yatıracak vatandaşlar, “alıcı” ve açıklama kısmına ne yazacaklarını merak ediyor. İşte TOKİ başvuru ücreti ödemesinde dikkat edilmesi gereken tüm detaylar ve IBAN açıklama kısmı için doğru bilgiler.
TOKİ 500 bin konut başvurusu yapanlar, mobil uygulama üzerinden ödemelerini yaparken “alıcı adı” ve açıklama kısmına ne yazacaklarını merak ediyor. TOKİ IBAN’ına para gönderirken hangi bilgiler girilmeli? İşte tüm merak edilenler…
TOKİ İBAN AÇIKLAMA KISMINA NE YAZILIR?
2+1 ve 3+1 konut kuralarına katılmak için gerekli olan ödeme işlemi, internet bankacılığı üzerinden EFT ya da havale yöntemiyle yapılabiliyor. Bu aşamada açıklama bölümüne hangi bilginin yazılacağı sıkça merak ediliyor.
TOKİ'DEN ÖNEMLİ UYARI
TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yatırılacak ücret mutlaka başvuru sahibinin kendi adına oluşturulan IBAN numarası üzerinden gönderilmeli. Böylece ödeme işleminin sisteme doğru şekilde yansıması sağlanıyor.
ALICI ADI KISMINA NE YAZILMALI?
TOKİ'nin açıklamasına göre, ödeme sırasında "alıcı adı" bölümüne mutlaka başvuru yapan kişinin kendi adı ve soyadı yazılmalı. E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda da bankanın kişiye özel tanımladığı IBAN'a havale veya EFT gönderirken, alıcı kısmına başvuru sahibinin bilgileri eklenerek işlem yapılması gerektiği resmen duyuruldu. Bu ayrıntılara dikkat eden başvuru sahipleri, konut kurası için gerekli ödeme adımını sorunsuz şekilde tamamlamış oluyor.