TOKİ ÖDEME DETAYLARI: TOKİ İBAN açıklama kısmına ne yazılır, TOKİ para yatırma alıcı adı kısmına ne yazılır?

ALICI ADI KISMINA NE YAZILMALI?

TOKİ'nin açıklamasına göre, ödeme sırasında "alıcı adı" bölümüne mutlaka başvuru yapan kişinin kendi adı ve soyadı yazılmalı. E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda da bankanın kişiye özel tanımladığı IBAN'a havale veya EFT gönderirken, alıcı kısmına başvuru sahibinin bilgileri eklenerek işlem yapılması gerektiği resmen duyuruldu. Bu ayrıntılara dikkat eden başvuru sahipleri, konut kurası için gerekli ödeme adımını sorunsuz şekilde tamamlamış oluyor.