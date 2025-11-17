Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu 81 ilde 500 bin sosyal konut inşası için başvurular 10 Kasım'da açıldı. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular için son tarih 19 Aralık 2025 olarak belirlendi. 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Projede 55 metrekarelik 1+1'ler ve iki ayrı büyüklükte 2+1'ler inşa edilecek. 2+1'lerin büyüklükleri 65 ve 80 metrekare olacak. Peki TOKİ 500 bin konut kimler başvuramaz? İşte sosyal konut başvurusu geçersiz sayılacaklar.
81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi"nin başvuru süreci devam ediyor. Hafta boyunca TC kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alındı. 15 Kasım’dan itibaren ise kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na göre konut projelerinin ihale ve inşaları Kasım 2025'te başlayacak. Başvuruların 19 Aralık'ta kapanmasından sonra 29 Aralık – 27 Şubat 2026 arasında kuralar çekilerek hak sahipleri belirlenecek. Şubat 2026'dan itibaren de hak sahipleri arasında konut belirleme kuraları çekilecek ve satış sözleşmeleri imzalanmaya başlanacak. Teslimatların ise Mart 2027'de başlaması hedefleniyor. İşte TOKİ sosyal konuta başvuru yapacaklar ve başvurusu geçersiz sayılacaklar.
TOKİ 500 bin konut kimler başvuramaz?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi’ne 18-30 yaş arasındaki kişilerin anne ya da babaları üzerine kayıtlı bir gayrimenkul olması halinde başvuru yapamayacağını söyledi. Bu doğrultuda 18-30 yaş arasındaki gençlerde, aynı zamanda anne ve babaları üzerine kayıtlı tapuda konut bulunmaması şartı aranacak. Eğer 18-30 yaş aralığındaki bir gencin anne veya babası üzerine kayıtlı bir evi varsa, bu genç, "Genç" kategorisinden maalesef başvuru yapamayacak. Bu kuralın amacı, devlet destekli konut fırsatının, ailesi hâlihazırda konut sahibi olmayan gençlere öncelik vermesini sağlamak olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılamayacak. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşinin adına yalnızca bir adet başvuru gerçekleştirilecek.
Hane halkı (kişi, varsa eşi ve velayet altındaki çocuklarının) net geliri İstanbul'da 145 bin TL, diğer illerde 127 bin TL'nin üstünde olanlar projeye başvuramayacak.
Tapusuna sahip olduğu gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçen vatandaşlar başvuru yapamayacak.
Yapı kullanım belgesi olanlar TOKİ sosyal konuta başvuru yapamazlar. Aynı kişi birden fazla kategoriye başvuramaz. Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları, TOKİ konut başvurusu yapamayacak. Sadece Türkiye’de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru şartları neler?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
1- En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,
2- Başvuru sahibinin; 18 yaşını tamamlaması
3- İkamet Şartı:
3-1-a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
b) İlçe’de yapılan projeler için İlçe’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
c) Belde’de yapılan projeler için Belde’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde (Ek Tablo) ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
e) İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.
3-2: Emekli vatandaşlar Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması
3-3: Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar; Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması, (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa),
3-4: Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisi başvuru yapacaklar, Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
3-5: Son bir yıl içerisinde ikametgâhını değiştiren kişiler, önceki ikamet adreslerinin bulunduğu il/ilçe/belde bölgesine başvuruda bulunabilirler. Ancak bunun için, bir önceki ikametgâhlarında kesintisiz olarak en az 1 yıl oturduklarını belgelemeleri zorunludur. (Bu durumda olanlar Banka Şubelerinden başvuru yapacaklardır.)
4- Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.
Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.
5- 10/11/1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin; Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış
olması şartları aranacaktır (Bu şartı sağlamayanlar, Şehit Ailesi kategorisi hariç, genç ve diğer kategorilere başvuru yapamayacaklardır.)
Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.
6- Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar), başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, en fazla aylık net 127.000 TL (İstanbul İli için en fazla aylık net 145.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuğunun, gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) Özel kesintiler (maaşında icra kesintisi olanlar, avans, sandık kesintileri, BES, kredi ödemeleri vb.) ödenen maaşa ilave edilecektir.
7- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, sehven birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir.
8- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler kategorisine, bakmakla yükümlü olduğu 19/12/2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecektir.
9- Genç kategorisine 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
10- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecektir. Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranacaktır. (Adrese dayalı kayıt sistemine göre), Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit ödemeleri konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden sadece bir konut alma hakkı bulunmaktadır.)
Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine başvuruda bulunanlar için konut sahibi olmama ve gelir şartı aranmayacaktır.
11- “Gazi Kategorisine” 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecektir. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)
12- Daha önceki Sosyal Konut Projelerinde İlk Evim / Arsa Projesinde asil/yedek hak sahibi olanların, kendileri veya eşleri 500 Bin Sosyal Konut Projesine başvuramazlar. (Dileyen hak sahipleri için, önceki başvuruyu iptal ederek yeni projeye başvurma imkânı vardır.)
13- AFAD ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nda hak sahipliği bulunanlar 500 Bin Sosyal Konut Projesine başvuruda bulunamayacaktır.
14- Evlilik tarihi dikkate alınmaksızın, başvuru dönemi sonu itibariyle evli olan eşlerin başvuru şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için TOKİ sosyal konut ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.