TORBA YASA SON DAKİKA GELİŞMELER 20 ARALIK: Torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman onaylanacak?

Torba yasa, 2024 yılına yönelik ekonomik düzenlemeler ve kamu çalışanlarını ilgilendiren kritik maddelerle gündemdeki yerini koruyor. Özellikle 3600 ek gösterge düzenlemesi ve Bağ-Kur’lular için prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi gibi başlıklar büyük ilgi görüyor. Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren torba yasa teklifinin 55 maddesi daha önce kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Geriye kalan 35 madde üzerindeki çalışmalar ise hız kesmeden devam ediyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak ve hangi düzenlemeleri içeriyor? İşte detaylar...
2024 yılının en önemli düzenlemelerinden biri olan torba yasa, özellikle kamu çalışanları ve emeklilikle ilgili yapılan kritik değişikliklerle büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Torba yasada yer alan 3600 ek gösterge ve Bağ-Kur’lular için prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi gibi düzenlemeler, milyonlarca çalışan ve emekli tarafından dikkatle izleniyor. Meclis’te görüşmeleri hızla devam eden torba yasa hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan yapılan açıklamalar, yasanın içeriği ve çıkış tarihiyle ilgili merakları daha da artırdı. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? Hangi maddeleri içeriyor? 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı ile ilgili düzenlemeler kesinleşti mi? İşte bu soruların cevapları ve torba yasa ile ilgili tüm detaylar...
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA VAR MI?
Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şu açıklanaklarda bulundu;
"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" Bakan Işıkhan'ın birinci döneme 'yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz' sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alacağı düşünülüyor.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI
Torba yasadaki en önemli gündem başlıklarından biri de ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına sahip olmaları planlanıyor.
İşte Bakan Işıkhan'dan konuyla ilgili olarak
"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır." açıklamalarında bulundu.
SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."
TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Torba yasa maddelerinin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair kesin bir tarih belirlenmedi. 1 Ekim 2024 tarihinde başlayan Türkiye Büyük Milletler Meclisi (TBMM)'nin yeni yasama dönemiyle birlikte yapılacak görüşmelerle netlik kazanacağı öngörülüyor.
TORBA YASA RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Torba yasa kanun teklifinin diğer maddeleri kesinleşip TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması planlanıyor.