TRT 1 canlı izleme ekranında bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı yer alıyor. Inter ile PSG arasındaki dev final saat 22.00'da başlayacak. TRT 1 ve TRT'nin dijital yayın platformu Tabii üzerinden şifresiz canlı yayınlanacak final maçını dünya genelinde milyonlarca futbolsever takip edecek. Inter-Paris Saint Germain (PSG) arasındaki Şampiyonlar Ligi final maçını TRT 1 frekans ayarları yaparak televizyon ve sayfamızdaki linkten de mobil cihazlar üzerinden naklen izleyebilirsiniz. İşte 31 Mayıs 2025 Inter PSG maçı TRT 1 canlı izleme ekranı.
TRT 1 ekranlarında bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesi yer alıyor. Tüm dünyadan milyonlarca futbolseverin takip edeceği Inter-PSG final maçı saat 22.00'da başlayacak. TRT'nin resmi internet adresinde (www.trt1.com.tr) yer alan bilgilere göre, UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-PSG final maçı TRT 1 ve Tabii platformlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. TRT 1 canlı izleme linki ve Inter-PSG maçından bilgiler haberimizde. İşte Inter-PSG final maçı canlı yayını.
INTER PSG FİNAL MAÇI TRT 1'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Inter ile PSG kozlarını paylaşacak. İki güçlü ekibin Allianz Arena'daki şampiyonluk mücadelesi saat 22.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
TRT 1 CANLI İZLE INTER-PSG FİNALİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini buluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İtalya ekibi Inter, yarın Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını
paylaşacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 70. sezonun final heyecanı yaşanacak. Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'nın ev sahipliğini yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro olacak. Dev finalde VAR'da ise Hollanda'dan Dennis Higler görev alacak.
PSG ve Inter, daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. İki takım, tarihte ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.
Inter, lig aşamasını 4. tamamladı
Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez uygulanan lig aşamasını 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 19 puanla 4. sırada tamamladı. Son 16 turunda Feyenoord'u 2-0 ve 2-1'lik skorlara saf dışı bırakan Simone Inzaghi'nin takımı, çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-1 ve 2-2'lik skorlarla, yarı finalde de Barcelona'yı 3-3 ve 4-3'lük skorlarla eleyerek adını finale yazdırdı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 26 gol kaydeden Inter, filelerinde 11 gole engel olamadı.
PSG, lig aşmasında 15. oldu
Lig aşamasını 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamlayan PSG, elde ettiği 13 puanla 15. basamakta yer aldı. Son 16 play-off turunda Brest'i 3-0 ve 7-0'lık farklı skorlarla geçen Fransızlar, son 16 turunda ilk maçta 1-0 yenildiği Liverpool'u rövanşta penaltılarla 4-1 eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Aston Villa ile karşılaşan Luis Enrique'nin öğrencileri ilk mücadelede 3-1 yendiği rakibine ikinci maçta 3-2 yenilse de yarı finale yükseldi. Yarı finalde Arsenal'i 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden PSG, finalde mücadele etmeye hak kazandı. Bu sezon Devler Ligi'nde rakip ağlara 33 gol atan Paris, kalesinde 13 gol gördü.
Inter 4, PSG ilk Devler Ligi kupasını hedefliyor
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 yıl aradan sonra finalde mücadele edecek. İtalyan temsilcisi, son olarak 2023 yılında İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı final müsabakasında ter dökmüştü. Mavi-siyahlılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City'e 1-0 mağlup olmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, 1964, 1965 ve 2010 yılları olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü. İtalyan ekibi, 1967, 1972 ve 2023 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
PSG ise 5 sene aranın ardından Devler Ligi finalinde sahaya çıkacak. Fransız ekibi, son olarak 2020 yılında Lizbon'da oynanan final maçında mücadele etmiş ve rakibi Bayern Münih'e 1-0'lık skorla yenilmişti. Organizasyonda 2. kez final maçına çıkacak olan PSG ise ilk kupasını kazanmak için sahada yer alacak.
Öte yandan İtalya'dan Milan (7), Inter (3) ve Juventus (2) kupayı daha önce kazanma başarısı gösterirken, Fransa'dan ise sadece Olympique Marsilya zafere ulaştı.
Hakan Çalhanoğlu, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi kupası için sahaya çıkacak
PSG ile Inter arasında oynanacak final maçı, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun son 3 senedeki 2. finali olacak. 2023 yılında İstanbul'da oynanan final maçında da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, Inter'in kazanması halinde kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşacak. Inter'in maçı galibiyetle noktalaması durumunda Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid'le geçen yıl zafere ulaşan Arda Güler'in ardından Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ikinci Türk futbolcu olacak.
Öte yandan Hakan, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek.