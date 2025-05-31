



Inter, lig aşamasını 4. tamamladı

Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez uygulanan lig aşamasını 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 19 puanla 4. sırada tamamladı. Son 16 turunda Feyenoord'u 2-0 ve 2-1'lik skorlara saf dışı bırakan Simone Inzaghi'nin takımı, çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-1 ve 2-2'lik skorlarla, yarı finalde de Barcelona'yı 3-3 ve 4-3'lük skorlarla eleyerek adını finale yazdırdı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 26 gol kaydeden Inter, filelerinde 11 gole engel olamadı.





PSG, lig aşmasında 15. oldu

Lig aşamasını 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamlayan PSG, elde ettiği 13 puanla 15. basamakta yer aldı. Son 16 play-off turunda Brest'i 3-0 ve 7-0'lık farklı skorlarla geçen Fransızlar, son 16 turunda ilk maçta 1-0 yenildiği Liverpool'u rövanşta penaltılarla 4-1 eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Aston Villa ile karşılaşan Luis Enrique'nin öğrencileri ilk mücadelede 3-1 yendiği rakibine ikinci maçta 3-2 yenilse de yarı finale yükseldi. Yarı finalde Arsenal'i 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden PSG, finalde mücadele etmeye hak kazandı. Bu sezon Devler Ligi'nde rakip ağlara 33 gol atan Paris, kalesinde 13 gol gördü.



