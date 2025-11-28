2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. Vergi kanunları çerçevesinde TÜVTÜRK araç muayene tutarları da yeniden değerleme oranıyla artıyor. Peki TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ne kadar oldu? İşte yeni zamlı araç muayene ücretleri.