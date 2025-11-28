Yeni Şafak
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ne kadar oldu?

TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ne kadar oldu?

17:4528/11/2025, Cuma
Vergi ve harç oranlarında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi, ceza ve harçlara 1 Ocak itibarıyla yüzde 25,49 oranında zam gelecek. TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında geçerli muayene ücretlerine yapılacak zam tutarları da belli oldu. Peki TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ne kadar oldu? İşte yeni zamlı araç muayene ücretleri.

2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. Vergi kanunları çerçevesinde TÜVTÜRK araç muayene tutarları da yeniden değerleme oranıyla artıyor. Peki TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ne kadar oldu? İşte yeni zamlı araç muayene ücretleri.

İşte yeni zamlı araç muayene ücretleri:

Standart otomobiller için uygulanan 2 bin 620 TL'lik ücret, gelecek yıl 3 bin 288 TL 84 kuruş olacak.

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet

1.674,53 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 3.288,84 TL,

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 4.445,60 TL olarak ödenecek.

