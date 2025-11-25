Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise’ı konuk edecek. Maç saat 20.45’te oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Devler Ligi'nde sadece PSV karşısında galibiyet alan Union Saint-Gilloise 3 puanla 28. sırada yer alıyor. Peki Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı? Union SG oyuncuları kim, kadrosunda kimler var?

2 /4 Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı? Royale Union Saint Gilloise ya da kısaca R. Union SG. Belçika Pro League'de yer alan futbol takımı. Royale Union Saint Gilloise ne zaman kuruldu? Union Saint-Gilloise, 1 Kasım 1897 yılında Belçika'da kuruldu. Kulüp 1904 ile 1935 arasında 11 kez Belçika Ligini kazanmıştır. Kulüp bu başarılı dönemi bir daha tekrarlayamadı. 2020-21 sezonunda 48 yıllık hasrete son vererek tekrar Pro League yükselme başarısı gösterdi.

3 /4 Yeniden yükseldiği Pro League'deki ilk sezonunda normal sezonu 77 puanla ilk sırada bitirme başarısı gösterse de play-off grubunda Club Brugge'a geçilerek sezonu 2. sırada bitirmiştir. Bu sonuçla 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştır. Kulüp 2024-25 sezonunda şampiyon olarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer almaya hak kazanmıştır.