Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı?

14:3325/11/2025, Salı
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise’ı konuk edecek. Maç saat 20.45’te oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Devler Ligi'nde sadece PSV karşısında galibiyet alan Union Saint-Gilloise 3 puanla 28. sırada yer alıyor. Peki Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı? Union SG oyuncuları kim, kadrosunda kimler var?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Peki, Royale Union Saint-Gilloise hangi ülkenin takımı, oyuncu kadrosunda kimler var?

Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı?

Royale Union Saint Gilloise ya da kısaca R. Union SG. Belçika Pro League'de yer alan futbol takımı. 

Royale Union Saint Gilloise ne zaman kuruldu?

Union Saint-Gilloise, 1 Kasım 1897 yılında Belçika'da kuruldu. Kulüp 1904 ile 1935 arasında 11 kez Belçika Ligini kazanmıştır. Kulüp bu başarılı dönemi bir daha tekrarlayamadı. 2020-21 sezonunda 48 yıllık hasrete son vererek tekrar Pro League yükselme başarısı gösterdi.

 Yeniden yükseldiği Pro League'deki ilk sezonunda normal sezonu 77 puanla ilk sırada bitirme başarısı gösterse de play-off grubunda Club Brugge'a geçilerek sezonu 2. sırada bitirmiştir. Bu sonuçla 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştır. Kulüp 2024-25 sezonunda şampiyon olarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer almaya hak kazanmıştır.

Union Saint Gilloise oyuncu kadrosu

Belçika BEL Vic Chambaere

Senegal SEN Mamadou Thierno Barry

Norveç NOR Mathias Rasmussen

Arjantin ARG Kevin Mac Allister

Belçika BEL Kamiel Van De Perre

Gana GHA Mohammed Fuseini

Cezayir ALG Adem Zorgane

Belçika BEL Anouar Ait El Hadj

Brezilya BRA Guilherme Smith

Kanada CAN Promise David

Ekvador ECU Kevin Rodríguez

Hollanda NED Ivan Pavlić

İngiltere ENG Christian Burgess (1. Kaptan)

Belçika BEL Rob Schoofs

Gürcistan GEO Giorgi Kavlaşvili

Belçika BEL Guillaume François

İsviçre SUI Marc Giger

Belçika BEL Jens Teunckens

Senegal SEN Ousseynou Niang

Fas MAR Sofiane Boufal

İngiltere ENG Ross Sykes

Belçika BEL Louis Patris

Avusturya AUT Raul Florucz

Ekvator Ginesi EQG Cristian Makaté

Hollanda NED Kjell Scherpen

Belçika BEL Fedde Leysen

