Vergi affı veya yapılandırma gelecek mi, son durum ne? 2026 Vergi affı düzenlemesinde son gelişmeler

09:178/11/2025, Cumartesi
Vergi affı, ekonomik dalgalanmaların yoğunlaştığı dönemlerde sıkça gündeme gelen bir konu olarak 2026 yılı için de vatandaşların merakla takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Vergi affı veya yapılandırma gelecek mi, son durum ne? sorusuna net açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘vergi affı ya da yapılandırma’nın gündemde olmadığını belirterek, “Borçlarını ödemede zorluk çekenler Gelir İdaresi’ne başvursunlar” dedi.

Geçmiş yıllarda çıkarılan yapılandırma kanunları, kamu borçlarının tahsilatını kolaylaştırırken, mükellefler için ödeme kolaylığı sağlamıştı. Son açıklamalara göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi affı beklentilerine ilişkin net ifadeler kullandı. Peki, vergi affı gelecek mi? 2026 vergi affı düzenlemesi var mı?

2026 VERGİ AFFI GELECEK Mİ?


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi uyumunu bozan yapılandırmaların tekrar gündeme gelmesinin doğru olmadığını belirterek, şu an için yeni bir yasal düzenlemenin gündemde olmadığını vurguladı. Ancak ekonomik göstergeler ve kamu alacaklarındaki artış, ilerleyen dönemlerde yeni adımların atılabileceği yönünde beklentileri canlı tutuyor. Yine de, ekonomik zorluk yaşayan mükellefler için taksitlendirme imkânlarının açık olduğunu belirten Bakanlık, bireysel başvurularla ödeme kolaylığı sağlanabileceğini ifade ediyor.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Bakan Şimşek, yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğunu belirterek, "Eğer mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Bunun için bir yasal düzenleme gündemimizde yok." dedi.

SON DAKİKA VERGİ AFFI AÇIKLAMALARI


Milletvekillerinin vergi affına ilişkin sorularını yanıtlayan Şimşek, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz dönemlerde düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerde genelde vergi asıllarında herhangi bir indirim veya silinme olmadı. Sadece gecikme faiz ve zamları enflasyon oranında güncellendi. Yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğu çok net. Eğer, mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Bu anlamda yapılandırma zordaki herkese açık. Bunun için yasal düzenleme gündemimizde yok. Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek düzenlemeyi doğru bulmuyoruz."

