Yeni vergi düzenlemesi son durum haberleri gündemde merak edilen konulardan biri. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan yeni Vergi Kanunu Teklifini kabul etti. Teklif, bazı vergi istisnalarının kaldırılmasını ve yeni harç düzenlemelerini içeriyor. Yeni vergi paketi maddeleri ve içeriği neler olacak? Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte vergi düzenlemesinde son durum.
Yeni düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Ayrıca teklifle Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, büyükşehir olan illerde il özel idareleri yerine kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da il özel idarelerinde olduğu gibi adlarına kayıt ve tescilli taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacak.
ARAÇ ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM
Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak.
Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak.
Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde 2 oranında harç tahsil edilecek.
EMLAKTA YANLIŞ BEYANA CEZA ARTIYOR
Gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza, bir kat artırılacak.
Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak.
Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.
SİGORTA PRİM DESTEKLERİNE DÜZENLEME
Teklifle, sigorta prim destekleriyle ilgili de düzenleme yapılıyor. Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacak.
Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranının da yüzde 45'e çıkarılacak.
Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltilecek.
CUMHURBAŞKANI'NA BES YETKİSİ
Cumhurbaşkanı'na bireysel emeklilik fonlarında yüzde 30 olan devlet desteğini yüzde 50'sine kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi de verililiyor.
Vadeli çek uygulamasının süresi 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.
Teklifte, vakıf üniversiteleri ücretlerine ilişkin de düzenleme var
Buna göre birinci sınıf ya da hazırlık sınıfları hariç artış oranları, o yılın haziran ayındaki ÜFE ve TÜFE ortalamasına göre YÖK'ün belirleyeceği esaslara göre saptanacak.
YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Düzenleme ile bazı hükümler 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girerken, bazı hükümlerin de düzenlemenin yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe gireceği bildirildi.