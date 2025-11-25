Yağışların mevsim normallerinin altında kalması, Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Yalova’da da ciddi bir su krizi riskini gündeme taşıdı. Kentin en önemli içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajı’ndaki doluluk oranı alarm seviyesine gerileyerek yüzde 8’e indi. Bu kritik düşüşün ardından Yalova’da, şehir genelinde planlı su kesintilerine gidileceği duyuruldu. Peki Yalova’da su kesintileri hangi tarihte başlayacak? Gün içinde hangi saat dilimlerinde uygulanacak ve hangi mahalleler bu kesintilerden etkilenecek? Yetkililerin açıklamaları ve kesinti planının ayrıntıları merak ediliyor.

1 /5 Yağışların bir türlü yağmaması nedeniyle kuraklık tehlikesi her geçen gün kendini gösteriyor. Yalova da kuraklıktan etkilenen iller arasına girdi.Kentin su kaynağı Gökçe Barajı'nda doluluk oranı kritik eşiğe, yani yüzde 8’e düştü. Yalova’da planlı su kesintisi yapılacağı açıklandı. Peki Yalova'da su kesintisi ne zaman başlayacak? Su kesintileri hangi saatler arasında yaşanacak, hangi mahalleler etkilenecek?

2 /5 Yalova'da su kesintisi ne zaman başlayacak? Su kesintileri hangi saatler arasında yaşanacak? Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda seviyenin yüzde 8'e düşmesi ve kentin 15 günlük suyunun kalması üzerine Vali Hülya Kaya başkanlığında "Acil Su Eylem Planı" devreye alındı. Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen Acil Su Eylem Planı koordinasyon toplantısında, ilk etapta tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı.

3 /5 Yine belediyeler tarafından yüzme veya süs havuzlarının su kullanımının yasaklanması, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı. 26 Kasım'dan itibaren de planlı su kesintileri uygulanacağı, tüm belediyeler mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidileceği, sanayi tesislerine verilen suyun önce yüzde 50 azaltılacağı, rezervin 10 günlük seviyenin altına düşmesi durumunda da tamamen kesileceği ifade edildi.

4 /5 Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göletinden Çınarcık hattına su verilmesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı'ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklanırken, orta vadede şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor.