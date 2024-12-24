25 ARALIK ÇARŞAMBA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?





24 Aralık Salı günü bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Tedbir amacıyla Yayladere, Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Tunceli'nin Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, kar nedeniyle bugün taşımalı eğitimin yapılamayacağı bilgisi yer aldı. Antalya'da da Meteoroloji'nin turuncu uyarısı sonrası taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.





Bugün okulların tatil edildiği illerde yarın tatil olup olmayacağı henüz belli olmadı. Ancak Valiliklerden gelen son dakika açıklamaları ile haberimizi güncelleyeceğiz.







