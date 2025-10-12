Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle, yoğun okul maratonuna verilecek ara ve yarıyıl tatili takvimi netleşti. Buna göre, okullarda ilk ara tatil bu yıl 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak. İşte yarıyıl tatili tarihleri.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle, öğrencilerin dinleneceği ara tatiller ve sömestr dönemi tarihleri belli oldu. Okullarda ilk ara tatil bu yıl 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak. İşte MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takimi ara ve yarıyıl tatil tarihleri.

Okullarda ilk ara tatil bu yıl 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.