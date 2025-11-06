Gazeteci Yavuz Oğhan, polis tarafından ifadesi alınmak üzere mevcutlu olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne ifadeye götürüldü. Yavuz Oğhan, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vereceği öğrenildi. Oğhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından CHP Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevine getirilmişti. Mesleğe ATV’de gece muhabiri olarak başladı. CNN TÜRK’ün Ankara haber müdürlüğü ve Temsilciliği görevini üstlendi. Peki Yavuz Oğhan kimdir? Yavuz Oğhan kaç yaşıda, nereli?

2 /4 Yavuz Oğhan kimdir? 1969 yılında Ankara'da doğan Yavuz Oğhan, mesleğe Ali Kırca’lı ATV’de gece muhabiri olarak başladı. 5 yıl boyunca muhabirlik yaptıktan sonra haber müdürlüğüne atandı. Star’da Uğur Dündar’ın Ankara temsilciliğinden sonra art arda CNN TÜRK’ün Ankara haber müdürlüğü ve Temsilciliği görevini üstlendi. 2009 yılında şehir değiştirdi.

3 /4 Ankara’dan İstanbul’a CNN TÜRK’ün haber koordinatörü olarak atandı. CNN TÜRK macerası 2011 yılında son buldu. Posta ve Radikal gazetelerinde yönetici olarak çalıştı. Artı 1 kKanalında Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Oğhan, RS FM’de hafta içi her gün ‘bidebunudinle’ adıyla program hazırlayıp sundu.