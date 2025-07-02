Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmî Gazete'de bugün ( 2 Temmuz 2025 Çarşamba Resmî Gazete kararları)

2 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları yayınlandı. 2 Temmuz Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 2 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı 32944 sayılı Resmi Gazete'de bugün, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen yönetmelik, 2 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi. Ayrıca Resmi Gazete'de Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Demiryolu Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Yönetmeliği de yayınlandı. Peki, 2 Temmuz bugünkü Resmi Gazete atamaları ve kararları neler? İşte, 32944 Sayılı 2 Temmuz 2025 Tarihli Resmi Gazete kararları ve ayrıntılı bilgiler.
2 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri