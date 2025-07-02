Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmî Gazete'de bugün ( 2 Temmuz 2025 Çarşamba Resmî Gazete kararları)

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı 32944 sayılı Resmi Gazete'de bugün, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen yönetmelik, 2 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi. Ayrıca Resmi Gazete'de Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Demiryolu Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Yönetmeliği de yayınlandı. Peki, 2 Temmuz bugünkü Resmi Gazete atamaları ve kararları neler? İşte, 32944 Sayılı 2 Temmuz 2025 Tarihli Resmi Gazete kararları ve ayrıntılı bilgiler.