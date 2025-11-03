Yeni Şafak
Yeniden Değerleme Oranı belli oluyor! 2026 yılın pasaport, ehliyet, trafik cezaları, vergi, harç ve ücretleri ne kadar oldu?

09:453/11/2025, Pazartesi
Bugün açıklanacak ekim enflasyonu ile birlikte Yeniden Değerleme Oranı da netleşecek. Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, trafik cezaları ve MTV gibi pek çok kalemde yüksek artışlar beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor. 2026 yılı vergi, harç ve ücretleri ne kadar oldu?

Yeniden Değerleme Oranı (YDO), bugün açıklanacak Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak. Yeni yılda vergi, harç ve cezaların artış oranını belirleyecek olan YDO, pasaporttan ehliyete, kimlikten IMEI kayıt ücretine kadar birçok kalemde etkili olacak.

Cumhurbaşkanı Yetkisiyle Artış Değişebilir

Belirlenecek oran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkisiyle artırılabiliyor ya da düşürülebiliyor.

Bu oran, 2026 yılı boyunca geçerli olacak ve tüm vatandaşların ödemelerinde doğrudan etkili olacak.

Yurtdışı Çıkış Harcı Artacak

2025 yılı itibarıyla 1.000 TL olarak uygulanan yurtdışı çıkış harcı, YDO’nun yüzde 23 civarında gerçekleşmesi halinde 1.230 TL’ye yükselecek.

Bu artış, sık seyahat eden vatandaşları doğrudan etkileyecek.

ORAN YÜZDE 23 OLURSA TAHMİNİ YENİ ÜCRETLER


Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 23 seviyesinde açıklanması halinde 1 Ocak 2026’dan itibaren bazı kalemlerde beklenen tahmini tutarlar şöyle:

Yemek kartı ücreti: 240 TL → 295 TL

IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 56.000 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL → 1.230 TL

A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL → 2.316 TL

B sınıfı ehliyet harcı: 5.678 TL → 6.984 TL

3 yıllık pasaport harcı: 8.000 TL → 9.840 TL

10 yıllık pasaport harcı: 11.274 TL → 13.867 TL






















