Bugün açıklanacak ekim enflasyonu ile birlikte Yeniden Değerleme Oranı da netleşecek. Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, trafik cezaları ve MTV gibi pek çok kalemde yüksek artışlar beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor. 2026 yılı vergi, harç ve ücretleri ne kadar oldu?

1 /4 Yeniden Değerleme Oranı (YDO), bugün açıklanacak Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak. Yeni yılda vergi, harç ve cezaların artış oranını belirleyecek olan YDO, pasaporttan ehliyete, kimlikten IMEI kayıt ücretine kadar birçok kalemde etkili olacak.

2 /4 Cumhurbaşkanı Yetkisiyle Artış Değişebilir Belirlenecek oran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkisiyle artırılabiliyor ya da düşürülebiliyor. Bu oran, 2026 yılı boyunca geçerli olacak ve tüm vatandaşların ödemelerinde doğrudan etkili olacak.

3 /4 Yurtdışı Çıkış Harcı Artacak 2025 yılı itibarıyla 1.000 TL olarak uygulanan yurtdışı çıkış harcı, YDO’nun yüzde 23 civarında gerçekleşmesi halinde 1.230 TL’ye yükselecek. Bu artış, sık seyahat eden vatandaşları doğrudan etkileyecek.