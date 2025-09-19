YKS ek tercih tarihleri, üniversitelerin boş kontenjanları... YKS 2 - 4 yıllık ek yerleştirme için tek tek açıkladı

2025-2026 YKS ek tercih süreci için geri sayım başladı. İlk tercihlerde yerleşemeyen adayların gözü ÖSYM’den gelecek ek yerleştirme duyurusunda. Peki, üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı, ek tercih tarihleri belli oldu mu?
Üniversiteye yerleşme hayalini sürdüren adaylar, ek tercih dönemini merakla bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla boş kontenjanlar ve taban puanlar netleşecek. Peki YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak?
YERLEŞEMEYEN ADAYLAR YENİDEN TERCİH YAPABİLECEK
YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunmuş ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini belirtmişti.
Özvar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
''Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum.''
YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tarihler netleşecek. Geçtiğimiz yıllarda ek tercih süreci genellikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra başlamıştı. 2025 YKS ek tercih başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Resmi takvim belli olduğunda adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruları takip edebilecek.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar YÖK tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. ÖSYM ek tercih kılavuzu hazırlayacak ve kılavuzda üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları gibi bilgiler yer alacak.
2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Kılavuzun bu hafta içerisinde (17-19 Eylül) yayımlanması bekleniyor. Geçen yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştı.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Ek tercih listelerinde adaylar en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek. Ek yerleştirmeden yararlanabilmek için adayın 2025 YKS sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor. Ek yerleştirme tercihleri, belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemleriyle iletilen tercihler geçersiz sayılacak.
2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak.
Diğer taraftan YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.
EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar sonuçları, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sayfasından öğrenebilecek. Yerleşen adaylar üniversite kayıtlarını belirtilen tarihler arasında e-Devlet veya üniversiteler üzerinden gerçekleştirecek.