YKS EK TERCİHLER ÖSYM TARİH AÇIKLAMASI 2025: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, tercih tarih açıklaması geldi mi?

YKS ek tercih süreci için geri sayım başladı. Merkezi yerleştirmede herhangi bir programa giremeyen adaylar, boş kalan kontenjanlar üzerinden ikinci kez üniversiteye girme şansı elde edecek. Başvurular ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Tercih ücretini yatırmayan adayların başvuruları ise geçersiz sayılacak.

YKS 2025 EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt döneminin ardından boş kalan kontenjanlarla ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra bilgileri ÖSYM'ye iletecek. Boş kalan kontenjanlarla kılavuz hazırlanacak ve adaylarla paylaşılacak. YKS ek tercih takvimi henüz ilan edilmedi. Kılavuzun en geç bu hafta içerisinde açıklanması ve ek tercihlerin başlaması bekleniyor. YKS ek tercih işlemleri, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek.