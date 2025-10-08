ZİRAİ DON ÖDEME TARİHLERİ 2025: Zirai don ödemeleri ne zaman, kimlere, hangi ürünlere ödenecek?

Zirai don desteğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. 1 Şubat - 13 Nisan 2025 tarihleri arasında meydana gelen zirai don afetinden zarar gören çiftçilere maddi destek sağlanacak. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, destek ödemelerinin takvimi ve kapsamı merak konusu oldu.
ZİRAİ DON DESTEĞİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?
2025 yılının ilk aylarından itibaren Türkiye genelinde 65 ilde yaşanan zirai don afeti nedeniyle zarar gören birçok ürün destek kapsamına alındı. Bu ürünler, özellikle meyve ağaçları ve bazı tarımsal ürünlerden oluşuyor. Destek ödemeleri kapsamındaki ürünler arasında Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali ve nektarin, üzüm ile vişne gibi önemli meyve türleri bulunuyor.
Bu ürünlerde meydana gelen don kaynaklı hasarın, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından tespit edilmesi ve hasar oranının yüzde 20 ve üzerinde olması durumunda çiftçiler destek ödemesi almaya hak kazanıyor. Hasar tespiti Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Doğal Afet Tespit Girişi Modülü üzerinden yapılmakta ve kayıtlı çiftçiler bu destekten faydalanabilmektedir.
ZİRAİ DON DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Destek ödemelerinin takvimi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup, ödeme süreci büyük ölçüde tamamlanmak üzere. Ödemeler, 30 Nisan – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında sisteme kaydedilen hasar verileri doğrultusunda hesaplanıyor.
Ödemeler, çiftçilerin hesaplarına T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla aktarılacak. Ayrıca banka, ödenen tutarın yüzde 0,5'i oranında komisyon alacak. Bakanlık yetkilileri, ödemelerin büyük kısmının Kasım ayı sonuna kadar tamamlanacağını açıklamışlardır. Böylece zirai don nedeniyle zarar gören üreticilerin mağduriyeti mümkün olan en kısa sürede giderilmeye çalışılmaktadır.