ZİRAİ DON ÖDEME TARİHLERİ 2025: Zirai don ödemeleri ne zaman, kimlere, hangi ürünlere ödenecek?

Bu ürünlerde meydana gelen don kaynaklı hasarın, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından tespit edilmesi ve hasar oranının yüzde 20 ve üzerinde olması durumunda çiftçiler destek ödemesi almaya hak kazanıyor. Hasar tespiti Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Doğal Afet Tespit Girişi Modülü üzerinden yapılmakta ve kayıtlı çiftçiler bu destekten faydalanabilmektedir.