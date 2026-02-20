Gaziantep’te mukabele geleneği tarihi camilerde sürdürülüyor

Gaziantep’te Ramazan ayının önemli sünnetlerinden ve geleneklerinden olan mukabele geleneği, başta tarihi camiler olmak üzere tüm camilerde sürdürülüyor.
Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayında karşılıklı Kur’an-ı Kerim okuması olarak bilinen mukabele geleneği, Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’teki camilerde de başladı. Ramazan ayının sünnetlerinden biri olan mukabele, camiler başta olmak üzere mescitlerde ve evlerde başladı.
Camilerde Ramazan ayında karşılıklı Kur’an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele sünneti ve geleneği için sabah, öğle ve ikindi namazlarından sonra Kur’an-ı Kerim’den bir cüz okunuyor.
Ramazan ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar, mukabele halkalarına katılmaktan geri durmayarak genci ve yaşlısıyla camilere akın ediyor. Kentteki tüm camilerde başlatılan mukabele, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşiyor.
Camilerin kubbelerinden hoş bir seda yükseliyor
Camilerde imam hatipler ve hafızlar, Kur’an-ı Kerim’i sesli olarak okurken, mukabeleye katılanlar ise okunan ayetleri takip ediyor. Kur’an-ı Kerim’i okumasını bilmeyenler de huşu içerisinde dinliyor.
Vatandaşların ilgisiyle devam eden mukabele ile cami imam hatipleri ile hafızların tilaveti, camilerin kubbelerinden hoş bir seda olarak yükseliyor.
Tarihi Alaybey Camii’nde asırların geleneği mukabele sürüyor
Vatandaşların büyük bir özlemle takip ettiği mukabelenin yapıldığı camilerden biri olan tarihi Alaybey Camii’nde asırların geleneği mukabele sünneti her yıl ki heyecanıyla devam ettiriliyor. Miladi 1595, Hicri 1224 yılında Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi’nde Alaybeyi olan bir komutan Gami Bey tarafından yaptırılan tarihi Alaybey Camii’nde mukabeleye katılan vatandaşlar, tarihin gölgesinde yapılan mukabelenin manevi yönden havasını teneffüs ediyor.
"Tarihi camimizde asırlardır bu sünneti sürdürüyoruz"
Alaybey Camii Müezzin Kayyımı Cuma Deniz, mukabele geleneğinin Ramazan ayında asırlardır devam ettiğini belirterek, "Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun ve Ramazan ayı İslam alemi için hayırlara vesile olsun. Camimizde her yıl öğle namazından sonra mukabele yapılmaktadır.
Mukabele Peygamber Efendimiz ile Cebrail (as) Ramazan ayında karşılıklı Kur’an-ı Kerim okuyorlardı. Mukabele sünneti Peygamber Efendimizin döneminden günümüze kadar gelen bir sünnettir. Biz de bu tarihi camimizde asırlardır bu sünneti sürdürüyoruz. Rabbim mukabelelerimizi, tuttuğumuz oruçları ve bu ayda yapacağımız tüm ibadetleri kabul eylesin" dedi.
"Gençliğimden beri mukabeleye katılıyorum"
50 yıldır tarihi Alalbey Camii’nin cemaati olduğunu ve her sene Ramazan ayında camide mukabeleye katıldığını belirten Mehmet Murtaza Yiğit ise, "İmam hatip lisesi öğrencisi olduğum dönemden beri cami cemaatiyim.
Her Ramazan ayında da mukabeleye katılıyorum. Nice hafızlarımızı gördük ve nice güzel insanlar buradan gelip geçti" diye konuştu.