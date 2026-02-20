Gaziantep’te mukabele geleneği tarihi camilerde sürdürülüyor

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayında karşılıklı Kur’an-ı Kerim okuması olarak bilinen mukabele geleneği, Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’teki camilerde de başladı. Ramazan ayının sünnetlerinden biri olan mukabele, camiler başta olmak üzere mescitlerde ve evlerde başladı.



