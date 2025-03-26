Ramazan'da bu köyde evlerde yemek pişmiyor

Yaşlıların hayır dualarıyla bir aile gibi hissettiklerini belirten aşçı Evren Yalçın, "9 yıldır Ramazan ayında bu köyde yemek pişmez. Biz yapıyoruz. Pandemiden bu yana da evlere servis geleneğini başlattık ve sürdürüyoruz. Hep birlikte güzel bir Ramazan geçiriyoruz" dedi.