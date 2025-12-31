Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
10 yıl önce söz vermişti! Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıl önce söz vermişti! Fenerbahçe'ye transfer oluyor

11:0631/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın gündeminde yer alan tecrübeli isim, 10 yıl önce verdiği sözü tutuyor. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde İrfan Can Eğribayat'la vedalaşma hesapları yapan Fenerbahçe, alternatif isim olarak Mert Günok'u belirledi.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olan Mert Günok ise bundan 10 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor.

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye 2015 yılında veda eden Mert Günok, sarı-lacivertlilere veda ederken "Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim" diyerek Galatasaray'dan gelen teklifi geri çevirip Bursaspor'a imza atmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre ilerleyen süreçte Başakşehir ve Beşiktaş forması giyen Mert Günok, yeniden profesyonel olduğu kulübe dönmek istiyor.

#Fenerbahçe
#Mert Günok
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 31 ARALIK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi