10 yıl önce söz vermişti! Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın gündeminde yer alan tecrübeli isim, 10 yıl önce verdiği sözü tutuyor. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde İrfan Can Eğribayat'la vedalaşma hesapları yapan Fenerbahçe, alternatif isim olarak Mert Günok'u belirledi.
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olan Mert Günok ise bundan 10 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor.
Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye 2015 yılında veda eden Mert Günok, sarı-lacivertlilere veda ederken "Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim" diyerek Galatasaray'dan gelen teklifi geri çevirip Bursaspor'a imza atmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre ilerleyen süreçte Başakşehir ve Beşiktaş forması giyen Mert Günok, yeniden profesyonel olduğu kulübe dönmek istiyor.