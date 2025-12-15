125 milyon euroluk hayal kırıklığı: Yıldız transferden sadece bir asist

Liverpool’un sezon başında Bayer Leverkusen’den transfer ettiği Florian Wirtz, İngiliz basınında eleştirilerin odağına yerleşti. 125 milyon euro bedelle kadroya katılan Alman yıldızın sınırlı skor katkısı, beklentilerin altında kaldı. Ada'da oyuncu için 'balon' yorumları yapılıyor.
Liverpool’un yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen’den kadrosuna kattığı Florian Wirtz, Premier Lig’deki performansıyla yoğun tartışmalara yol açtı.
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen rekor seviyedeki bonservisiyle büyük beklenti oluşturan Alman futbolcu, sezonun ilk bölümünde beklentileri karşılayamadı.
125 milyon euro bedelle transfer edilen Wirtz, Liverpool formasıyla çıktığı 21 resmi maçta yalnızca 5 asist üretebildi. Premier Lig özelinde bakıldığında ise Alman oyuncunun ligdeki asist sayısının sadece 1 olması dikkat çekti. Gol katkısının sınırlı kalması, Ada basınında eleştirilerin sertleşmesine neden oldu.
Wirtz, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen’in Bundesliga şampiyonluğunda kilit rol oynayan isimlerin başında gelmişti. Almanya’daki bu etkili performans, Liverpool’un yüksek bonservisi gözden çıkarmasında belirleyici olmuştu. Ancak İngiltere’de aynı etkiyi henüz gösterememesi, transferin sorgulanmasına yol açtı.
İngiliz medyasında, verilen ücretle sahadaki katkı arasındaki fark öne çıkarılırken transfer için açık şekilde 'balon' yorumları yapıldı.
Wirtz, 145 milyon euroya transfer edilen Isak’ın ardından Liverpool tarihinin en pahalı ikinci futbolcusu konumunda bulunuyor. Bu durum, oyuncunun üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.