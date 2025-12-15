125 milyon euroluk hayal kırıklığı: Yıldız transferden sadece bir asist

125 milyon euro bedelle transfer edilen Wirtz, Liverpool formasıyla çıktığı 21 resmi maçta yalnızca 5 asist üretebildi. Premier Lig özelinde bakıldığında ise Alman oyuncunun ligdeki asist sayısının sadece 1 olması dikkat çekti. Gol katkısının sınırlı kalması, Ada basınında eleştirilerin sertleşmesine neden oldu.