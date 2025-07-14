6 yıl sonra Fenerbahçe’de: Transfer resmiyet kazandı!

Fenerbahçe, transfer döneminde sürpriz bir hamleyle altyapısından yetişen 28 yaşındaki oyuncuyu yeniden renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, 1 yıllık sözleşme imzaladığını resmi olarak duyurdu.
Fenerbahçe, Rizespor'dan ayrılan Tarık Çetin'i transfer etti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde yetişen kaleci Tarık Çetin’le anlaşma sağladı.
28 yaşındaki file bekçisi, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Tarık Çetin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı-Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."