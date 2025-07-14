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6 yıl sonra Fenerbahçe’de: Transfer resmiyet kazandı!

6 yıl sonra Fenerbahçe’de: Transfer resmiyet kazandı!

07:3214/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, transfer döneminde sürpriz bir hamleyle altyapısından yetişen 28 yaşındaki oyuncuyu yeniden renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, 1 yıllık sözleşme imzaladığını resmi olarak duyurdu.

Fenerbahçe, Rizespor'dan ayrılan Tarık Çetin'i transfer etti.


Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde yetişen kaleci Tarık Çetin’le anlaşma sağladı.


28 yaşındaki file bekçisi, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


Tarık Çetin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı-Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."


#Fenerbahçe
#Tarık Çetin
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