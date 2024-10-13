Abdullah Avcı Azerbaycan yolunda

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'ya sürpriz bir teklif geldi. Henüz kararını vermeyen deneyimli teknik adam, kulüpten süre istedi.
Abdullah Avcı, yeni bir takımla anlaşma aşamasında.
Avcı'nın Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yle görüştüğü biliniyordu.
Azerbaycanlı yöneticiler, İstanbul'a gelerek deneyimli çalıştırıcı ile görüşme gerçekleştirmişti.
Konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Neftçi ile görüşen Abdullah Avcı, yönetimden süre istedi.
ESH Spor'a göre, tecrübeli teknik adama Suudi Arabistan kulüplerinden de teklif var.
Deneyimli teknik adam Trabzonspor'da görev yaptığı sürede takımı 2021-22'de Süper Lig şampiyonluğuna taşımıştı. Avcı aynı zamanda iki Süper Kupa zaferiyle de başarısını taçlandırmıştı.