Abdullah Kavukcu kritik transfer için İspanya’ya gidiyor! O yıldıza 25 milyon euro’luk dev bütçe

Galatasaray’da orta saha transferi için beklenen hamle geldi. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Villarreal forması giyen Pape Gueye’nin transferini bitirmek için İspanyol ekibiyle masaya oturdu.
Ara transfer döneminde orta saha takviyesi planlayan Galatasaray'da Pape Gueye listenin üst sıralarında yer alıyor.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Senegalli orta sahanın transferi için girişimlerini hızlandırdı.
Abdullah Kavukcu, Pape Gueye'nin transferi için Villarreal yönetimiyle görüşmelerine hız verdi. Sözcü'ye göre Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha için ayırdığı bütçe de belli oldu.
Buna göre Galatasaray, Pape Gueye için Villarreal'e 25 milyon euro ödemeye hazır. Haberde İspanyol ekibinin beklentisinin 35-40 milyon euro olduğu aktarıldı.
