Abdullah Kavukcu'dan yıldız futbolcu hakkında flaş açıklama: "İki günde Galatasaray'a getiririm"

15:3917/01/2026, Cumartesi
İtalya’da transfer temaslarında bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun, Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'la ilgili kurduğu cümle sarı-kırmızılı camiada büyük heyecana neden oldu.

Galatasaray’da transfer gündemi hareketlenmeye başladı. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun transfer görüşmeleri kapsamında İtalya’da temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, sarı-kırmızılı taraftarlar yapılacak hamleleri yakından takip ediyor.

Yeni Şafak Spor yazarı Oğuz Altay, HT Spor ekranlarında yaptığı açıklamada dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı. Altay, Abdullah Kavukcu ile telefonda görüştüğünü belirterek, görüşmede geçen ifadeleri kamuoyuna aktardı.

Oğuz Altay’ın açıklamasına göre Kavukcu, Ademola Lookman transferiyle ilgili olarak, "Başkanımız izin versin, ben 2 gün içerisinde Lookman’ı Galatasaray’a getireyim" sözlerini kullandı.

İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman'ın adı Fenerbahçe ile de anılıyor.

28 yaşındaki golcü, bu sezon Atalanta'da çıktığı 16 maçta 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Lookman'ın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

