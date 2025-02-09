Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı yarıda kaldı. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle karşılaşma devam ederken, 30. dakikada Adana Demirspor sahadan çekilme kararı aldı. Peki Galatasaray-Adana Demirspor maçında, Adana Demirspor neden sahadan çekildi? Galatasaray-Adana Demirspor maçında ne yaşandı?
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.
Mücadelenin 30. dakikasında Adana Demispor sahadan çekildi.
Galatasaray, karşılaşmanın 12. dakikasında penaltı kazandı.
Bu penaltı tepkilere neden olurken, Galatasaray Morata ile 1-0 öne geçti.
Galatasaray'da Mertens'in kazandığı penaltıya, Adana Demirsporlu oyuncular uzun süre itiraz ederken, sosyal medyadan da büyük tepki geldi. Eski hakemler pozisyonu değerlendirdi. Eski hakemlerin yorumlarını okumak için tıklayınız.
Yaşananlardan sonra Adana Demirspor, 30. dakikada sahadan çekilme kararı aldı.
Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi’nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, saha kenarında futbolcularıyla konuşma gerçekleştirdi.
Daha sonra bütün oyuncular saha kenarına geldi ve soyunma odasının yolunu tuttu.
Adana Demirsporlu oyuncuların soyunma odasına gitmesiyle birlikte Galatasaraylı oyuncular da soyunma odasının yolunu tuttu.
O sırada Osimhen'in taraftarlara üçlü çektirmesi de sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Yaşananlardan sonra, Galatasaray - Adana Demirspor maçı hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi.