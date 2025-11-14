Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ahmet Çakar'dan transfer iddiası: Fenerbahçe'yi şampiyon yapar

Ahmet Çakar'dan transfer iddiası: Fenerbahçe'yi şampiyon yapar

15:4714/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe için bir iddiada bulundu. Çakar, sarı-lacivertlileri şampiyonluğa taşıyabilecek golcü oyuncunun ismini verdi.

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski’yi transfer edeceğine yönelik iddialar gündemi meşgul etmeye devam ederken, spor yorumcusu Ahmet Çakar’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Çakar, Lewandowski’nin hala dünya futbolunun en özel isimlerinden biri olduğunu belirterek, tecrübeli golcünün Süper Lig’de farkını ortaya koyabileceğini söyledi.

YouTube kanalı NEO Spor'da konuşan ünlü yorumcu, "Sağlam bir Lewandowski Fenerbahçe’yi şampiyon yapar. Lewandowski şu an dünyadaki en iyi 5 pivot santrafordan biri. Atletik, uzun, ağır değil. Mesela Onuachu ağır. Osimhen daha atletik görünüyor ama o da atletik. Vuruş tekniği, driplingi…" ifadelerini kullandı.



37 yaşındaki Lewandowski'nin sezon sonu Barcelona ile sözleşmesi bitiyor. Katalan ekibinin henüz sözleşme uzatma teklifi yapmadığı Polonyalı golcünün Barcelona'dan ayrılacağı konuşuluyor.


Bu sezon Barcelona formasıyla 12 maça çıkan Robert Lewandowski, 7 kez fileleri havalandırdı.

#Fenerbahçe
#Ahmet Çakar
#Robert Lewandowski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde büyükşehirlerde il merkezi olarak belirlenen ilçeler açıklandı