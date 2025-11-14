Ahmet Çakar'dan transfer iddiası: Fenerbahçe'yi şampiyon yapar

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe için bir iddiada bulundu. Çakar, sarı-lacivertlileri şampiyonluğa taşıyabilecek golcü oyuncunun ismini verdi.
Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski’yi transfer edeceğine yönelik iddialar gündemi meşgul etmeye devam ederken, spor yorumcusu Ahmet Çakar’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
Çakar, Lewandowski’nin hala dünya futbolunun en özel isimlerinden biri olduğunu belirterek, tecrübeli golcünün Süper Lig’de farkını ortaya koyabileceğini söyledi.
YouTube kanalı NEO Spor'da konuşan ünlü yorumcu, "Sağlam bir Lewandowski Fenerbahçe’yi şampiyon yapar. Lewandowski şu an dünyadaki en iyi 5 pivot santrafordan biri. Atletik, uzun, ağır değil. Mesela Onuachu ağır. Osimhen daha atletik görünüyor ama o da atletik. Vuruş tekniği, driplingi…" ifadelerini kullandı.
37 yaşındaki Lewandowski'nin sezon sonu Barcelona ile sözleşmesi bitiyor. Katalan ekibinin henüz sözleşme uzatma teklifi yapmadığı Polonyalı golcünün Barcelona'dan ayrılacağı konuşuluyor.
Bu sezon Barcelona formasıyla 12 maça çıkan Robert Lewandowski, 7 kez fileleri havalandırdı.