Ali Koç’tan Mourinho’ya flaş Kerem Aktürkoğlu cevabı: ‘Kendini küçültüyor’

11:1219/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan, Jose Mourinho’nun Benfica’ya imzası sonrası yaptığı açıklamalara sert yanıt geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun Benfica'ya imzası sonrası yaptığı “Kendi seviyeme geldim” ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalarına NOW'da yanıt verdi. Ali Koç'un açıklamaları şöyle:


"Mourinho'nun ayrılığı benim açımdan zor bir karardı. Ailemden biri gibiydi. Kendisi buraya gelmenin 'Hata' olduğunu söyledi. Bence iki taraf için de hatalı bir karar olduğu ortaya çıktı. 'Kendi seviyemde bir takıma geldim' diyor.

Güzel. Ben onu hep güzel hatırlayacağım.



99 puanlı sezon parlayan bütün futbolcularımız geriye gitti. Bunu kendisine de söyledim."


“Bu seviyedeki bir hoca böyle açıklama yaparken kendini küçültüyor. Elenmeyi bir futbolcuya bağlıyor. Adamlar vermedi futbolcuyu (Kerem Aktürkoğlu). Kaderin cilvesi turu da Kerem'in golü belirledi.”

