Ali Koç’tan Mourinho’ya flaş Kerem Aktürkoğlu cevabı: ‘Kendini küçültüyor’

"Mourinho'nun ayrılığı benim açımdan zor bir karardı. Ailemden biri gibiydi. Kendisi buraya gelmenin 'Hata' olduğunu söyledi. Bence iki taraf için de hatalı bir karar olduğu ortaya çıktı. 'Kendi seviyemde bir takıma geldim' diyor.