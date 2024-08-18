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Spor

Ali Koç'u düşüren zanlının cezası belli oldu

13:59 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 14:11 - 18/08/2024 Pazar
AA

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlıya verilen ceza açıklandı.

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Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

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Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.

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Ali Koç'u düşüren Fatih Özkan’ın Göztepe’de resmi bir yönetici olmadığı sadece görevli olduğu öğrenildi.

#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Göztepe
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