Ali Koç'u düşüren zanlının cezası belli oldu

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlıya verilen ceza açıklandı.
Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.
Ali Koç'u düşüren Fatih Özkan’ın Göztepe’de resmi bir yönetici olmadığı sadece görevli olduğu öğrenildi.