Almanya onu konuşuyor: Eski Fenerbahçeliden inanılmaz istatistik!

Bir ay önce Fiorentina'dan Schalke'ye transfer olan Edin Dzeko, Almanya 2. Bundesliga'yı birbirine kattı. Çıktığı 5 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyen tecrübeli golcü 39 yaşına rağmen performansıyla dikkat çekiyor.
Edin Dzeko'nun formasını giydiği Schalke, Almanya 2. Bundesliga'nın 23. haftasında Magdeburg'u konuk etti. Veltins-Arena'da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maçı ev sahibi takım 5-3 kazandı.
DZEKO'DAN 1 GOL, 1 ASİST
Karşılaşmaya damgasını vuran Dzeko 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Schalke'de Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kenan Karaman 2 kez ağları sarsarken, diğer goller Jean Hugonet (Kendi kalesine) ve Dejan Ljubicic'ten geldi.
Alexander Nollenberger ve Mateusz Zukowski'nin (2) golleri ise Magdeburg'u yenilgiden kurtaramadı.
5 MAÇTA 7 GOL KATKISI
39 yaşındaki Dzeko adeta ikinci baharını yaşadığı Alman takımındaki istatistikleriyle göz kamaştırıyor.
Schalke'de 5 maça çıkan Bosna Hersekli yıldız 4 gol atarken, 3 de asist yaptı ve toplamda 7 gole katkı sağlamış oldu.
2. Bundesliga liderliğini sürdüren Schalke'nin 46 puanı bulunuyor. 23 puanlı Magdeburg ise 16. basamakta yer alıyor.