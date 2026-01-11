Arabistan’da eşi benzeri görülmemiş olay! Hakem futbolcuyu soyunma odasından çağırıp kırmızı kart gösterdi

Al Taawon’un Al Shabab’ı 2-0 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Hakem Majed Al-Shamrani’ye tüküren Al Shabab’lı oyuncu, soyunma odasına gitmesine rağmen kurtulamadı.
Arabistan Ligi 13. haftasında Al Taawon evinde Al Shabab'ı konuk etti.
Maç ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Al Shabab bu maçta iki kırmızı kart gördü.
Al-Shabab oyuncusu Abdullah Maatouq, maç sonu hakeme söylemleri nedeniyle sarı kart gördü.
Abdullah Maatouq bu karar sonrası dönerek hakem Majed Al-Shamrani'ye tükürdü.
Hakem Majed Al-Shamrani onu soyunma odasından çağırıp kırmızı kartı gösterdi. Hakemin bu kararı futbol dünyasında gündem oldu.