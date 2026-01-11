Yeni Şafak
Arabistan’da eşi benzeri görülmemiş olay! Hakem futbolcuyu soyunma odasından çağırıp kırmızı kart gösterdi

12:4711/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
Al Taawon’un Al Shabab’ı 2-0 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Hakem Majed Al-Shamrani’ye tüküren Al Shabab’lı oyuncu, soyunma odasına gitmesine rağmen kurtulamadı.

Arabistan Ligi 13. haftasında Al Taawon evinde Al Shabab'ı konuk etti. 

Maç ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Al Shabab bu maçta iki kırmızı kart gördü.


Al-Shabab oyuncusu Abdullah Maatouq, maç sonu hakeme söylemleri nedeniyle sarı kart gördü.


Abdullah Maatouq bu karar sonrası dönerek hakem Majed Al-Shamrani'ye tükürdü.


Hakem Majed Al-Shamrani onu ​​soyunma odasından çağırıp kırmızı kartı gösterdi. Hakemin bu kararı futbol dünyasında gündem oldu.


#Majed Al-Shamrani
#Al Shabab
#Al Taawon
