Arda Turan çılgına döndü: 'Pişman değilim' diyerek neye sinirlediğini açıkladı

Maçın ardından yaşanan gerginliği değerlendiren Turan, rakip kulübede ailesine yönelik yakışıksız sözler söylendiğini ifade ederek şöyle konuştu:





"Duyguların yükseldiğini anlıyorum ancak aşılmaması gereken kırmızı çizgiler vardır. Aile ya da yakınlarla ilgili söylenen sözlerin her koşulda yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Belki tepkim biraz abartı olmuş olabilir ama bu tarz durumlarda tepki göstermekten asla pişmanlık duymam."