Arda Turan çılgına döndü: 'Pişman değilim' diyerek neye sinirlediğini açıkladı

Ukrayna'da zirve yarışını kızıştıran maçta Shakhtar, Kryvbas karşısında son anda puanı kurtardı. Gergin geçen mücadelede Arda Turan, rakip kulübeyle yaşadığı tartışma nedeniyle sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Ukrayna Premier Lig'in 14. haftasında Arda Turan yönetimindeki lider Shakhtar Donetsk, sahasında Kryvbas ile 2-2 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan gerginlik ve Arda Turan’ın tepkisi ise karşılaşmanın önüne geçti.
Konuk ekip Kryvbas 13. dakikada Zaderaka’nın golüyle öne geçerken, Shakhtar 38. dakikada Ochoretko ile eşitliği sağladı. Ancak yalnızca 2 dakika sonra Vilivald’ın golüyle Kryvbas devre arasına 2-1 üstün girdi. Pes etmeyen Shakhtar, 90+6’da Eguinaldo’nun golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla haftaya en yakın rakibinin 4 puan önünde giren Shakhtar’ın puan farkı 2'ye indi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında tansiyon bir anda yükseldi. Bir pozisyon sonrası aşırı sinirlenen Arda Turan, rakip takımın yedek kulübesine kadar giderek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sonrası Turan sarı kartla cezalandırıldı.
Bu sarı kart, Arda Turan’ın ligde bu sezon gördüğü 4. sarı kart oldu. Deneyimli teknik adam ceza sınırını aştığı için bir maç men cezası aldı. Böylece Turan, Shakhtar Donetsk’in bir sonraki lig maçında Kolos karşılaşmasında kulübede yer alamayacak.
Maçın ardından yaşanan gerginliği değerlendiren Turan, rakip kulübede ailesine yönelik yakışıksız sözler söylendiğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Duyguların yükseldiğini anlıyorum ancak aşılmaması gereken kırmızı çizgiler vardır. Aile ya da yakınlarla ilgili söylenen sözlerin her koşulda yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Belki tepkim biraz abartı olmuş olabilir ama bu tarz durumlarda tepki göstermekten asla pişmanlık duymam."