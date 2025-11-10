Arda Turan'dan tarihi galibiyet: Takımı gol oldu yağdı

Maçta yedikleri gole değinen Arda Turan, "Tek sorun, bazı anlarda biraz daha dikkatli olabileceğimizi düşünmem. İkinci yarının başında, yediğimiz bir golün ardından toparlanma şansımız oldu. Bu, son zamanlarda kaybettiğimiz hava toplarının ardından ikinci kez oldu. Oyuna daha güçlü dönmemizi sağlayan ve aynı zamanda bize çok önemli bir noktayı, yani futbolda dikkatli olmamızı gerektiğini hatırlatan bir tür uyarı niteliğindeydi" dedi.