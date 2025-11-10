Yeni Şafak
Arda Turan'dan tarihi galibiyet: Takımı gol oldu yağdı

11:2010/11/2025, Pazartesi
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ligde ağırladığı Poltava'yı tarihi bir skorla mağlup etti. Üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Arda Turan'ın öğrencileri, liderliğini sürdürdü.

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Poltava'yı 7-1 yendi.

Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri, Marlon, Pedrinho, Eguinaldo, Ocheretko, Newerton, Konoplia ve kendi kalesine Vadym Pidlepych kaydetti.

Üst üste üçüncü maçını kazanan Shakhtar Donetsk, puanını 27'ye yükselterek en yakın rakibi LNZ'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, oyuncularını tebrik etti. 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Takımımı hak edilmiş bu galibiyetten kutluyorum. Zorlu bir dönemdi, 23 günde farklı kulvarlarda 7 maç... Bunun yanı sıra uzun deplasmanlar ve zaman zaman sakatlıklar oldu. Bu dönem gerçekten yoğundu. Takımın hayal kırıklığı yaratan sonuçlara verdiği tepkiden son derece memnunum" diye konuştu.

Maçta yedikleri gole değinen Arda Turan, "Tek sorun, bazı anlarda biraz daha dikkatli olabileceğimizi düşünmem. İkinci yarının başında, yediğimiz bir golün ardından toparlanma şansımız oldu. Bu, son zamanlarda kaybettiğimiz hava toplarının ardından ikinci kez oldu. Oyuna daha güçlü dönmemizi sağlayan ve aynı zamanda bize çok önemli bir noktayı, yani futbolda dikkatli olmamızı gerektiğini hatırlatan bir tür uyarı niteliğindeydi" dedi.

