Aslan’a Fransız panzeri: Galatasaray Tottenham’dan o yıldızı istiyor

Galatasaray transferde rotayı İngiltere’ye kırdı. Sarı-kırmızılılar, Tottenham’ın 20 yaşındaki süper yeteneği Mathys Tel’i kiralamak için harekete geçti.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir ismi gündeme aldı.
beIN Sports’un haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'dan kiralık olarak ayrılma ihtimali bulunan 20 yaşındaki Fransız oyuncu Mathys Tel'i istiyor.
Savunma ve orta sahanın yanı sıra hücum hattına da takviye yapmak isteyen Galatasaray, Tel'i transfer etmeyi hedefliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 16 maçta forma giyen Tel, bu müsabakalarda 2 gol attı.