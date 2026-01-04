Yeni Şafak
Aslan’a Fransız panzeri: Galatasaray Tottenham’dan o yıldızı istiyor

4/01/2026, Pazar
4/01/2026, Pazar
Galatasaray transferde rotayı İngiltere’ye kırdı. Sarı-kırmızılılar, Tottenham’ın 20 yaşındaki süper yeteneği Mathys Tel’i kiralamak için harekete geçti.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir ismi gündeme aldı.


beIN Sports’un haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'dan kiralık olarak ayrılma ihtimali bulunan 20 yaşındaki Fransız oyuncu Mathys Tel'i istiyor.


Savunma ve orta sahanın yanı sıra hücum hattına da takviye yapmak isteyen Galatasaray, Tel'i transfer etmeyi hedefliyor.


PERFORMANSI



Bu sezon 16 maçta forma giyen Tel, bu müsabakalarda 2 gol attı.


