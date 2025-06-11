Aslan'ın kalesi Berke'ye emanet

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından "1 numara kim olacak?" soruları yanıtını buldu. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer ile 3 yıllığına el sıkıştı.
Galatasaray'da yaz transfer döneminin en büyük soru işaretlerinden biri '1 numara' oldu. Fernando Muslera'nın 14 yıllık macerasının sona ermesinin ardından boşa çıkan eldivenleri kimin takacağı merak ediliyordu.
Hem yerli hem yabancı birçok isimle görüşen sarı-kırmızılı kulüp, başladığı noktaya geri döndü. Geçtiğimiz sezondan bu yana ilgilendikleri Eyüpspor'dan Berke Özer ile anlaşma sağlandı.
Kulüp içinden alınan bilgilere göre; 25 yaşındaki kaleciyle 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı.
Galatasaray ile Eyüpspor arasında bonservis görüşmelerinin ise devam ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya ile görüşerek bu transferi ilerlettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.Pazarlıkların olumlu sürdüğü, önemli ölçüde anlaşma sağlandığı ve son pürüzlerin konuşulduğu bilgisine ulaşıldı.
Gelecek sezon Galatasaray'ın kaleci ikilisinin Berke Özer ve Günay Güvenç'ten oluşması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, kaleciler arasında oluşacak rekabeti değerlendirecek ve iyi olan ismi as kadroda değerlendirmeye çalışacak.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 34 maçta görev yapan Berke, 11 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Genç kaleci bir dönem Fenerbahçe forması giymişti.
2024-25 sezonunda Muslera ile değişmeli oynayan Günay ise 15 maçın 6'sında kalesini gole kapatırken, ağlarında 14 gol gördü.
Eyüpspor, Galatasaray'a gitmeye hazırlanan Berke Özer'in alternatifini Konya'da buldu. Galatasaray ile Berke konusunda anlaşma zemini yakalayan Eyüpspor'un TÜMOSAN Konyaspor'un 20 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş'ı kadrosuna katacağı öğrenildi.