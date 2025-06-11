Aslan'ın kalesi Berke'ye emanet

Galatasaray ile Eyüpspor arasında bonservis görüşmelerinin ise devam ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya ile görüşerek bu transferi ilerlettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.Pazarlıkların olumlu sürdüğü, önemli ölçüde anlaşma sağlandığı ve son pürüzlerin konuşulduğu bilgisine ulaşıldı.