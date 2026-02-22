Atilla Karaoğlan'a "Golü neden iptal ettiniz?" sorusu

Galatasaray’ın TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında iptal edilen golü tartışma çıkarırken, maçın hakemi sorular karşısında konuşmaktan kaçındı.
Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’da karşılaşmanın en çok konuşulan anı iptal edilen gol pozisyonu oldu.
Sarı-kırmızılıların attığı gol, VAR’dan gelen uyarının ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Kararın ardından tartışmalar sürerken, müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan’a havalimanında Sporcast muhabiri tarafından "Golü neden iptal ettiniz?" ve “İyi bir maç yönettiğinizi düşünüyor musunuz?" soruları yöneltildi.
Karaoğlan ise sorulara "Konuşamıyoruz biliyorsunuz. Çekilir misin lütfen” diyerek sorulara cevap vermedi.
İşte Atilla Karaoğlan'ın o anları