Madrid derbisinde kazanan Real! Süper Kupa’da dev finalin adı kondu: El Clasico!

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid Atletico Madrid’i 2-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. Genç yıldızımız Arda Güler 81. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna girerek galibiyete ortak oldu. Galibiyet golleri Valverde ve Rodrygo’dan geldi. Atletico’nun tek golü ise Alexander Sörloth’tan geldi. Atletico Madrid 1-2 Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İspanya Süper Kupa yarı finalinde oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi.


Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki King Abdullah Sports City Stadyumu'nda ezeli rakiplerin karşılaştığı maçta Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.


Real Madrid'e final biletini getiren golleri 2. dakikada Federico Valverde ve 55. dakikada Rodrygo attı.


Atletico'nun tek golü ise 58. dakikada Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth'tan geldi.


Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler yedek kulübesinde başladığı maçın 81. dakikasında Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil oldu.

FİNALDE RAKİP BARCELONA


Bu sonuçla birlikte finale yükselen Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 5-0 deviren Barcelona'nın rakibi oldu.


Barcelona ile Real Madrid arasındaki final maçı, 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.


İspanya'nın iki dev kulübü, son olarak 26 Ekim 2025'te LaLiga'nın 10. haftasında karşı karşıya gelirken Real Madrid müsabakadan 2-1 galip ayrılmıştı.


Başkent ekibi, Mbappe'nin attığı golle öne geçerken Barcelona, Lopez ile eşitliği yakalamış ancak Bellingham, takımına derbiyi kazandırmıştı.


ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Atletico Madrid - Real Madrid maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


