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Avrupa devleri sezonu kapatan Icardi’nin peşinde: La Liga’dan 2 Serie A’dan 2 takım talip!

Avrupa devleri sezonu kapatan Icardi’nin peşinde: La Liga’dan 2 Serie A’dan 2 takım talip!

14:2414/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray’da yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Mauro Icardi’ye Avrupa devleri talip oldu. Yıldız futbolcu La Liga’dan 2 Serie A’dan 2 takımın radarına girdi. Oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde. Detaylar haberimizde.

Galatasaray üst üste 2 sezon şampiyonluğunda büyük pay sahibi Muaro Icardi'ye talip oldular.


El Intransigente'nin haberine göre; Icardi için birçok kulüp devreye girdi. İtalya'dan Napoli ile Roma başta olmak üzere, İspanya'dan Girona ve Real Sociedad'ın Arjantinli yıldızı transfer etmek istediği belirtildi.


Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham müsabakasında sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı aktarılmıştı. Ancak haberde, Arjantinli yıldızı isteyen kulüplerin farklı metodlarda tedavi yapmayı amaçladığı bildirildi.


Bu sezon sakatlanmadan önce çıktığı 14 maçta 6 gol atan Icardi, bu müsabakalarda 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Icardi’nin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.


#Mauro Icardi
#Galatasaray
#Roma
#Napoli

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