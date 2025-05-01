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Barcelona - Inter düellosu nefes kesti: Kazanan çıkmadı (3-3) | ÖZET

Barcelona - Inter düellosu nefes kesti: Kazanan çıkmadı (3-3) | ÖZET

09:361/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona evinde Inter’ı konuk etti. Nefes kesen dev karşılaşmada kazanan çıkmadı ve karşılaşma 3-3’lük skorla tamamlandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maçta 1 asist kaydetti. Barcelona - Inter maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan mücadele milyonlarca futbolseveri heyecan boğdu.

Karşılaşmaya ışık hızında başlayan İtalyanlar; henüz 1. dakikada Marcus Thuram ve 21. dakikada Denzel Dumfries'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Aynı hızda bu gollere karşılık veren Hansi Flick ve öğrencileri; 24. dakikada Lamine Yamal ve 38. dakikada Ferran Torres ile skoru eşitledi ve takımlar 2-2'lik beraberlikle soyunma odasına gitti.


63. dakikada tekrar sahneye çıkan Denzel Dumfries, Çizme devini tekrar öne geçirse de çok uzak mesafeden kaleyi hedefleyen Raphina, skoru tayin etti.


Yıldız ismin sert şutu önce üst direğe ardından Yann Sommer'e çarparak kaleye girdi. UEFA bu golü Sommer'e (KK) yazdı ve maç 3-3 berabere bitti.

Merakla beklenen bu dev eşleşmenin rövanşı, 6 Mayıs Salı günü saat 22.00'de İtalya'da oynanacak. Kazanan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselecek.


BARCELONA - INTER MAÇ ÖZETİ

Barcelona - Inter maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.


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