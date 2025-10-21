2017’DE UNUTULMAZ MAÇ

Barcelona ve Olympiakos Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2017’de karşı karşıya geldi. Olympiakos’un kendi kalesine attığı golle başlayan maçta, Piqué’nin kırmızı kartı (56. dakika) işleri karıştırdı. Olympiakos 1-1’i yakalasa da, Lionel Messi’nin 74. dakikada frikikten attığı gol, onun 100. UEFA golü olarak tarihe geçti. Maç 3-1’lik Barcelona galibiyeti ile sona erdi.



