Barcelona - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

09:2521/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Barcelona evinde Olympiakos’u konuk ediyor. Bu akşam saat 19.45’te oynanacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Barcelona - Olympiakos maçını tabii spor HD kanalından canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı Montjuïc Stadyumu'nda doruklara çıkıyor. Hansi Flick'in yönettiği Barcelona, Yunan devi Olympiakos'u konuk ediyor.


Bu akşam saat 19.45’te başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


Lig aşamasının 3. haftasında, Katalanlar 3 puanla 16. sırada yer alırken, José Luis Mendilibar’ın Olympiakos’u ise 1 puanla 29. sırada yer alıyor. 

2017’DE UNUTULMAZ MAÇ

Barcelona ve Olympiakos Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2017’de karşı karşıya geldi. Olympiakos’un kendi kalesine attığı golle başlayan maçta, Piqué’nin kırmızı kartı (56. dakika) işleri karıştırdı. Olympiakos 1-1’i yakalasa da, Lionel Messi’nin 74. dakikada frikikten attığı gol, onun 100. UEFA golü olarak tarihe geçti. Maç 3-1’lik Barcelona galibiyeti ile sona erdi.


