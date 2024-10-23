Batshuayi'den olay transfer itirafı: 3-4 sezondur...

Galatasaray'a transfer sürecini ve Okan Buruk'la yaptığı görüşmeyi aktaran Batshuayi, "İlginç olan şu, 3-4 sezondur konuşuyorduk. Her yaz görüştük ve bir gün, 'Hadi bunu yapalım' dedim. Bana güvendiğini ve beni takımında ne kadar istediğini gösterdi. Bir antrenörün 3 ya da 4 sezon bir oyuncuyu araması alışıldık bir durum değildir. Kendime bunun için doğru zaman olduğunu söyledim ve kararımdan pişman değilim." ifadelerini kullandı.