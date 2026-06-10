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"Beni hatırlıyor musun?" dedi, Lionel Messi buz kesti! İzlanda maçının ardından duygu dolu gece

"Beni hatırlıyor musun?" dedi, Lionel Messi buz kesti! İzlanda maçının ardından duygu dolu gece

14:2410/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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2026 Dünya Kupası öncesinde heyecan fırtınası hazırlık maçlarıyla başlarken, son dünya şampiyonu Arjantin'in İzlanda ile oynadığı dostluk mücadelesinin ardından futbol tarihine geçecek duygusal bir an yaşandı. Tangocuların süper starı Lionel Messi, saha içinde sergilediği resitalin ardından, hayatının en büyük sürprizlerinden biriyle yeşil sahada yüzleşti.

Lionel Messi, Barcelona’dan eski takım arkadaşı Eidur Gudjohnsen’in oğlu Daníel Tristan Gudjohnsen ile karşılaştığını öğrenince büyük bir sürpriz yaşadı.


Arjantin Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD’de İzlanda ile dostluk maçı oynadı. Arjantin 3-0 kazandığı karşılaşmada Messi, oyuna sonradan girerek farkını gösterdi ve bir penaltı golüyle skora katkı sağladı. Ancak maçın en dikkat çeken anı, bitiş düdüğü sonrası yaşandı. 


İzlanda forması giyen 20 yaşındaki Daníel Gudjohnsen, maç sonrası Messi’nin yanına giderek sohbet etti. İkili uzun süre konuştu, sarıldı ve hatıra fotoğrafları verdi. Messi, genç futbolcunun “Beni hatırlıyor musun? Babamla Barcelona’da oynuyordun” demesi üzerine şaşırdığını itiraf etti:


“Bana ‘Beni hatırlıyor musun?’ dedi. O an şaşırdım. Dürüst olmak gerekirse hatırlamadım, çok küçüktü. Babasıyla antrenmanlarda gördüğümü hatırlıyorum ama aklımda kalmamış.”


Daníel Tristan Gudjohnsen, 2006 doğumlu ve Eidur Gudjohnsen’in en küçük oğlu. Babası Eidur’un Barcelona’da Messi ile aynı formayı giydiği dönemde (2006-2009) henüz bebekti. Genç oyuncu, Barcelona ve Real Madrid altyapılarında forma giydikten sonra şu anda İsveç’in Malmö FF takımında oynuyor.  


#2026 Dünya Kupası
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