"Beni hatırlıyor musun?" dedi, Lionel Messi buz kesti! İzlanda maçının ardından duygu dolu gece

Daníel Tristan Gudjohnsen, 2006 doğumlu ve Eidur Gudjohnsen’in en küçük oğlu. Babası Eidur’un Barcelona’da Messi ile aynı formayı giydiği dönemde (2006-2009) henüz bebekti. Genç oyuncu, Barcelona ve Real Madrid altyapılarında forma giydikten sonra şu anda İsveç’in Malmö FF takımında oynuyor.



