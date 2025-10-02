Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Berke Özer'den tarihe geçen 3 penaltı kurtarışı: Roma'nın kabusu oldu | VİDEO

Berke Özer'den tarihe geçen 3 penaltı kurtarışı: Roma'nın kabusu oldu | VİDEO

21:522/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fransa ekiplerinden Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Roma maçına penaltı kurtarışlarıyla damga vurdu. 25 yaşındaki file bekçisi, üç penaltı kurtarışı yaptı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

 UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Lille ile Roma karşı karşıya geldi.

Berke Özer’in üst üste 3 defa penaltı kurtardığı maçta Fransız ekibi, Roma’yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

BERKE ÖZER TEKRARLANAN ÜÇ PENALTIYI KURTARDI

82. dakikada Romalı Zeki Çelik'in kazandırdığı penaltıyı Berke Özer kurtardı. Çizgi ihlali yapılınca penaltının tekrarlanmasına karar verildi, Berke Özer yine kurtardı. Fakat penaltı ikinci kez tekrarlatıldı, Berke Özer üçüncü kez gol izni vermedi.

BERKE ÖZER'İN ROMA KARŞISINDA KURTARDIĞI ÜÇ PENALTIYI İZLE

#Berke Özer
#Lille
#Roma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KİRA ZAMMI EKİM 2025: Kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ev ve iş yeri kira zammı hesaplama