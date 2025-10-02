Fransa ekiplerinden Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Roma maçına penaltı kurtarışlarıyla damga vurdu. 25 yaşındaki file bekçisi, üç penaltı kurtarışı yaptı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Lille ile Roma karşı karşıya geldi.
Berke Özer’in üst üste 3 defa penaltı kurtardığı maçta Fransız ekibi, Roma’yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
BERKE ÖZER TEKRARLANAN ÜÇ PENALTIYI KURTARDI
82. dakikada Romalı Zeki Çelik'in kazandırdığı penaltıyı Berke Özer kurtardı. Çizgi ihlali yapılınca penaltının tekrarlanmasına karar verildi, Berke Özer yine kurtardı. Fakat penaltı ikinci kez tekrarlatıldı, Berke Özer üçüncü kez gol izni vermedi.