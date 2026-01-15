Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş, sezon başında Brezilya’ya kiraladığı Elan Ricardo için yeni bir anlaşma yapıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı yönetim, genç yeteneğin 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya ekiplerinden Deportes Tolima forması giyeceğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü’ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.
Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.