Beşiktaş çağırdı: Geri dönüyor

Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo'yu kadrosuna katan Beşiktaş'tan bir hamle daha geldi. Siyah-beyazlılar, kiralık gönderdiği oyuncuyu geri çağırdı.
Devre arası transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Jean Onana, Cher Ndour ve Al Musrati ile yollarını ayırdıktan sonra sürpriz bir ismi renklerine bağladı.
Siyah-beyazlılar, Kolombiya ekibi Independiente'den 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu transfer etti.
Beşiktaş, Arroyo’nun ardından Çaykur Rizespor’da kiralık olarak top koşturan Amir Hadziahmetovic’i de geri çağırdı.
Beşiktaş ile Rizespor yetkilileri arasında dün gerçekleşen görüşmeler sonucunda Amir’in dönüşü kesinleşti.
27 yaşındaki futbolcu, Rizespor’un pazar günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakasında son kez Karadeniz temsilcisinin formasını giyecek.
Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon 20’si Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 mücadelede 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.